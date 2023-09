Unitalsi: dal 25 settembre il pellegrinaggio nazionale a Lourdes. In festa per il 120 anni dell’associazione

Dal 25 settembre al 30 settembre 2023 tutta l’Unitalsi si incontrerà a Lourdes per il suo pellegrinaggio nazionale appuntamento annuale che coinvolge più di 4mila soci tra ammalati, disabili, sacerdoti e volontari. Il pellegrinaggio, che quest’anno celebrerà il 120° di fondazione dell’Unitalsi, sarà guidato per la prima volta dal neo Assistente Nazionale mons. Rocco Pennacchio, arcivescovo metropolita della diocesi di Fermo e dal Presidente nazionale, Rocco Palese. “I santuari ci attendono – spiega Palese – stiamo vivendo una nuova fioritura di iniziative. È bello vedere tutto questo proprio nel 120° anniversario della nostra fondazione. Stiamo vivendo una stagione di rinascita e di ripresa della nostra vita associativa. Vogliamo far vivere un’esperienza di fede forte e di profonda condivisione fraterna che possa lasciare un segno indelebile nella mente e nel cuore dei partecipanti”. La Presidenza Nazionale, si legge in un comunicato dell’Unitalsi – ha predisposto partenze in aereo, pullman e con il tradizionale ‘treno bianco’ che permetterà agli ammalati più gravi di raggiungere la Grotta di Lourdes. La grande comunità unitalsiana arriverà in Francia con 4 treni, 11 aerei e 5 pullman che partiranno da tutta Italia, grazie alla sinergia con la Albastar e Ferrovie dello Stato”. “Che si costruisca qui una cappella” è il tema del Santuario francese e che per l’Unitalsi significa, spiegano dall’associazione, “essere ‘Pietre Vive’ edificatori della Chiesa alla sequela di Gesù”. Nel programma sono previsti momenti di confronto, preghiera e di ascolto di testimonianze. A partire dall’incontro “Costruttori di Speranza”, che proporrà un dialogo con i contributi di mons. Pennacchio, Mario Melazzini, Presidente di Fondazione AriSLA, Alessandro De Franciscis, direttore del Bureau des constatations médicales di Lourdes e con le testimonianze di alcuni genitori di bambini e ragazzi ricoverati nei principali ospedali pediatrici d’Italia. A Lourdes l’Unitalsi festeggerà il 120° anniversario di fondazione con uno spettacolo che ripercorrerà le tappe più importanti della vita associativa tra il passato, il presente e il futuro. La serata sarà condotta da Barbara Capponi, giornalista del Tg1 Rai e animata dalla voce di don Beppe Logruosso e dalle note della violinista Anna Giusto. Allo spettacolo parteciperanno anche Giusy Versace, e in collegamento Annalisa Minetti insieme ad alcuni protagonisti del Musical “Bernadette”. In programma anche la Via Matris “Con Maria sulle orme di Cristo” le cui meditazioni saranno tratte dalla vita di alcune madri del nostro tempo che con la loro vita hanno testimoniato la sofferenza e il dolore. Ospiti del pellegrinaggio saranno i bambini del Progetto dei Piccoli e alcune famiglie accolte nelle strutture che l’Associazione ha in tutta Italia e che vivranno a Lourdes il loro “viaggio della speranza”, condividendo la preghiera e la gioia del pellegrinaggio. Ci saranno poi altri incontri che “sorprenderanno i partecipanti come la costruzione del Logo dei 120 anni che verrà lasciato a Lourdes in ricordo della ricorrenza”. I momenti salienti del pellegrinaggio saranno trasmessi in diretta streaming sui profili Facebook e YouTube dell’associazione.