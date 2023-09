Inizio anno scolastico: mons. Paccosi (San Miniato), “cresca in ognuno la passione per la realtà, per conoscerla e renderla migliore, e la passione per ogni persona”

“Cresca in ognuno la passione per la realtà, per conoscerla e renderla migliore, e la passione per ogni persona con cui si percorre il cammino della scuola. Ognuno unico, ognuno insostituibile, ognuno con un nome scritto nei cieli e fatto per l’infinito”. È l’augurio espresso dal vescovo di San Miniato, mons. Giovanni Paccosi, nel messaggio agli studenti all’inizio del nuovo anno scolastico.

“Ogni giorno sia pieno di sorpresa davanti al mondo e all’altro”, l’auspicio del presule: “Che sia bella la strada che inizia”.