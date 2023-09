Emergenza Sorrisi: raccolta fondi “per aiutare a cambiare per sempre il futuro di molti bambini e formare medici locali”

(Foto Emergenza Sorrisi)

Emergenza Sorrisi annuncia la campagna Sms 2023 “Vogliono solo sorridere”, dedicata a sostenere le prossime missioni chirurgiche dell’organizzazione umanitaria “che, in 15 anni di missioni chirurgiche, ha restituito il sorriso ad oltre 5.500 bambini e ha formato più di 600 medici locali”. Dal 25 settembre al 25 ottobre, spiega un comunicato, “sarà possibile aiutare i medici e gli infermieri volontari di Emergenza Sorrisi a donare un nuovo futuro ai tanti piccoli pazienti in attesa di essere operati”. “Nel sorriso di un bambino, si attivano ben 12 muscoli del viso, ma per far sorridere un bambino affetto da una grave malformazione del volto è necessario qualcosa di straordinario: la passione, l’impegno e la professionalità dei medici volontari di Emergenza Sorrisi. In molti Paesi del mondo, nascere con una malformazione del volto rappresenta uno stigma, che isola il bambino ed emargina tutta la sua famiglia. Spesso i piccoli pazienti devono affrontare lunghi viaggi, anche a piedi, per raggiungere il presidio ospedaliero in cui Emergenza Sorrisi si attiva per portare questa chirurgia specialistica a persone che altrimenti non avrebbero accesso alle cure di cui hanno bisogno”.

“Supportare questa campagna di raccolta fondi, vuol dire aiutare i medici e gli infermieri volontari di Emergenza Sorrisi a raggiungere Paesi complessi e molto disagiati, per fornire prestazioni ultra specialistiche di chirurgia ricostruttiva”. “Farli sorridere è il nostro obiettivo principale”, afferma Fabio Massimo Abenavoli, chirurgo plastico e maxillo-facciale, presidente e fondatore di Emergenza Sorrisi. Per informazioni e donazioni: https://www.emergenzasorrisi.it/.