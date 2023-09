Lavoro: Ucid (imprenditori cristiani), il 20 settembre convegno a Genova sulla situazione in Liguria

”In un’epoca contraddistinta da mutamenti rapidi e profondi, sia dal punto di vista economico che tecnologico, il mondo del lavoro richiede un adattamento costante e l’acquisizione di competenze sempre più sofisticate. In questo contesto si inserisce il Convegno della Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti) Genova che si propone di esaminare in modo approfondito i temi relativi al futuro del lavoro in Liguria, a partire da quanto emerso dalla recente ricerca condotta da The European House Ambrosetti. Questa analisi mette in luce le priorità e le sfide che devono essere affrontate per garantire una competitività sostenibile per la nostra regione”. Il convegno ha per titolo “La situazione economica e del lavoro in Liguria. Gap di competenze e formazione” e si terrà nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre presso Palazzo della Meridiana a Genova. “Questo evento – spiegano gli organizzatori – affronta temi di grande rilevanza nell’attuale contesto economico e occupazionale, dove i rapidi cambiamenti richiedono un costante adattamento e l’acquisizione di competenze sempre più avanzate”. Il programma della giornata – si legge nell’invito – è stato strutturato per offrire una visione completa della situazione, con interventi da parte di esperti, rappresentanti istituzionali e rappresentanti del mondo del lavoro. Verranno quindi affrontati temi come “le prospettive economiche e lavorative in Liguria, le previsioni occupazionali delle imprese per il 2023 e gli anni successivi, nonché il ruolo delle scuole e delle università nel colmare il divario di competenze. Inoltre, una tavola rotonda con esperti del settore discuterà delle criticità esistenti e presenterà soluzioni per affrontare le sfide legate alle competenze lavorative”.