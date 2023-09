Diocesi: Perugia, oggi l’arcivescovo Maffeis incontra i giovani che hanno partecipato alla Gmg

Un incontro dei giovani perugino-pievesi con l’arcivescovo Ivan Maffeis, che ascolterà le loro esperienze. Si svolge oggi giovedì 14 settembre, alle 21, presso la chiesa parrocchiale di San Sisto dove erano partiti, il 24 luglio, per il pellegrinaggio in Portogallo. “La scelta di questo luogo – spiega il vicario generale, don Simone Sorbaioli – non è casuale, indica, simbolicamente, una ripartenza dei giovani per dare seguito nella comunità diocesana, in particolare nelle comunità parrocchiali, negli oratori e nei luoghi frequentati da loro alle esperienze maturate durante le due settimane del cammino di fede e di comunione verso la GMG con papa Francesco”.

La riflessione di don Simone Sorbaioli, che introduce l’appuntamento del 14 sera, una delle iniziative, come già annunciato, della Festa diocesana della Madonna delle Grazie (12-17 settembre), è raccolta in un ampio articolo consultabile sul sito della diocesi, assieme alle testimonianze di una ragazza e di un parroco. Laura, dell’Unità pastorale delle parrocchie perugine di Santa Maria in Case Bruciate, San Donato all’Elce e Sant’Agostino, racconta il suo sentirsi “amata ed abbracciata” dopo anni in cui il suo “cuore era non molto aperto a Dio”. Il giovane parroco di Villa Pitignano, don Nicolò Gaggia, condivide un gesto colto “durante la veglia di preghiera dell’ultima sera della Gmg, quando è stato esposto il Santissimo…”. Gesto che gli “ha permesso di capire meglio cosa vuol dire essere Chiesa… Nei giovani ho visto senso di comunità di fede, esperienza di quel ‘Credo la Chiesa’”.