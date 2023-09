Celam: la nuova presidenza in visita alla sede della Conferenza episcopale italiana, “gratitudine per sostegno a progetti e opere”

Mons. Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza episcopale, e padre Leonardo Di Mauro, direttore del Servizio per gli interventi caritativi a favore del Terzo mondo, hanno ricevuto ieri pomeriggio nella propria sede la nuova presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam). La visita si è svolta in un clima di fraternità e vicinanza per il cammino percorso tra i vescovi italiani e quelli latinoamericani. La presidenza del Celam ha ringraziato la Cei “per il contributo storico che ha dato ai progetti presentati dalle Chiese particolari del continente per le varie opere di evangelizzazione e promozione umana”. Padre Pedro Brassesco, segretario generale aggiunto della Celam, ha riferito che si è discusso “delle caratteristiche di questa collaborazione, che ha origine nel contributo del popolo italiano attraverso l’8 per mille”. Da parte del Celam c’è un forte interesse a “collaborare tecnicamente con la formazione per lo sviluppo dei progetti attraverso organismi come il Fondo Populorum Progressio, perché esso “vuole continuare a essere un organismo di servizio alle Conferenze episcopali e alle Chiese particolari come ponte con quelle organizzazioni internazionali che confidano nella sua trasparenza e nel suo percorso”.