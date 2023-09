Austria: pubblicati i dati della Chiesa cattolica per il 2022. Lieve diminuzione dei fedeli

La Conferenza episcopale austriaca ha pubblicato la statistica ufficiale della Chiesa per il 2022. A differenza degli anni precedenti, i dati dettagliati sono disponibili in anticipo. In futuro le statistiche ecclesiastiche verranno pubblicate sempre a metà settembre invece che all’inizio di gennaio. I dati ufficiali confermano che il numero dei cattolici in Austria lo scorso anno è leggermente diminuito. Al 31 dicembre 2022, in Austria c’erano 4,73 milioni di cattolici. Lievi aumenti si registrano nei battesimi (45.706) e nei matrimoni (9.503). Secondo le statistiche ecclesiastiche, la Chiesa cattolica contava precisamente 4.733.085 membri l’anno scorso e 4.827.683 nel 2021. Ciò corrisponde ad una diminuzione dell’1,96%. Uno dei motivi è l’aumento delle persone che abbandonano la Chiesa: un totale di 90.975 persone hanno abbandonato la Chiesa cattolica nel 2022. Nel 2022, invece, sono state riammesse o neo-ammesse alla Chiesa 4.771 persone. Si tratta di più che nel 2021 (4.520) e nel 2020 (4.068).

Le finanze delle diocesi cattoliche in Austria hanno registrato per il 2022 una stagnazione delle entrate per i contributi ecclesiastici. La maggior parte delle entrate delle diocesi proviene dai contributi della Chiesa. Nel 2022 sono stati 499,98 milioni di euro (il 75% delle entrate totali), nel 2021 i contributi ecclesiastici sono stati di 498,84 milioni di euro.