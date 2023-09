Diocesi: Campobasso-Bojano, al via oggi il Cammino dell’acqua. Domenica la Giornata del turismo

È in programma da oggi fino a domenica 17 settembre la quinta edizione del Cammino dell’acqua alla cui organizzazione contribuisce anche la Pastorale del Turismo dell’arcidiocesi di Campobasso-Bojano. “Quest’anno – viene spiegato in una nota – si svolgerà in quattro giornate per consentire ai partecipanti di poter vivere maggiormente i luoghi visitati”.

In tutte le giornate sarà a disposizione dei camminatori un bus che partendo da Campobasso dal vecchio Romagnoli li porterà nei luoghi di partenza di ogni tappa.

Domenica 17, nella chiesa di Santa Cristina in Sepino, l’arcivescovo GianCarlo Bregantini presiederà alle 9 la celebrazione eucaristica e proporrà una riflessione sul tema scelto dall’Organizzazione mondiale del turismo per il 2023: “Turismo e investimenti verdi”. “È con questa espressione – viene spiegato nella locandina dell’iniziativa – che celebreremo la nostra Giornata del turismo che quest’anno sarà proposta in contemporanea con il Cammino dell’acqua. La Chiesa locale desidera condividere con la Regione, gli Enti locali, le associazioni e le tante realtà coinvolte, questo momento di particolare impegno, perché sul magistero di Papa Francesco possa incrementare in maniera più efficace e positiva la cura del creato, obiettivo essenziale per la vita delle persone”.