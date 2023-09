Diocesi: Acireale, i ragazzi dell’Oratorio di Aci Platani impegnati nel progetto “Nessuno escluso” hanno incontrato a Roma Papa Francesco

(Foto diocesi di Acireale)

I ragazzi dell’Oratorio di Aci Platani impegnati nel progetto “Nessuno escluso”, un percorso avviato dalla Caritas diocesana di Acireale guidata da don Orazio Tornabene, hanno avuto “l’entusiasmante” opportunità di incontrate all’udienza generale di mercoledì 13 settembre Papa Francesco. “Hanno avuto la possibilità di interagire con il Santo Padre”, informa in una nota la diocesi, che “li ha salutati con gioia, dopo aver concluso il suo incontro in Piazza San Pietro”. Il progetto, intrapreso quasi da un anno, è sostenuto dai fondi della diocesi (8mila euro) e dell’8xmille della Chiesa Cattolica (75 mila euro), con l’intento di “superare l’emarginazione sociale e la povertà minorile educativa”. Negli ultimi mesi, in oratorio, i ragazzi hanno intrapreso un percorso di studio sugli elementi della Terra – terra, acqua, fuoco e aria – e da questi ha avuto inizio la riflessione per approfondire e conoscere il territorio. “I ragazzi – spiega Emilia Crimaldi che ha guidato il gruppo a Roma – vanno accompagnati nelle tappe della crescita della vita e capire il mondo significa vedere l’unità in ciò che sembra diverso così come nei 4 elementi. I ragazzi hanno ricevuto molti stimoli ed hanno sviluppato l’apprendimento del mondo in maniera rinnovata”.