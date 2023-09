Diocesi: Alghero-Bosa, al via domani gli incontri sulle “parrocchie significative”

Nella diocesi di Alghero-Bosa il nuovo anno pastorale si aprirà con due appuntamenti formativi sulle “parrocchie significative” rivolti la mattina a presbiteri, religiosi e diaconi e nel pomeriggio agli operatori pastorali. Domani, venerdì 15 settembre, il relatore sarà don Dario Vivian che parlerà di come “Assumere una rinnovata riflessione teologica perché le parrocchie siano significative oggi”. Al mattino, alle 10, incontrerà il clero diocesano nel Centro pastorale “P.G. Frassati” in località Montagnese ad Alghero. Nel pomeriggio, alle 18, nel salone della parrocchia di N.S. della Mercede ad Alghero, proporrà la propria riflessione ai componenti del Consiglio pastorale diocesano e della Consulta delle aggregazioni laicali, ai referenti diocesani del Cammino sinodale, nonché ai membri dei Consigli pastorali e dei Consigli per gli affari economici presenti nelle parrocchie.

Il secondo appuntamento è in programma per mercoledì 27 settembre e sarà guidato da fratel Enzo Biemmi che parlerà di “Buone prassi per attivar parrocchie oggi significative”.