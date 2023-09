Papa Francesco: nomina Vincenzo Buonomo delegato pontificio presso l’Università Urbaniana

Il Papa ha nominato il professor Vincenzo Buonomo, rettore dell’Università Lateranense, delegato pontificio presso la Pontificia Università Urbaniana, a partire dal 1° ottobre prossimo. Lo rende noto oggi la Sala stampa della Santa Sede. “Adeguare alle esigenze del tempo presente il servizio e la funzione dell’Università Urbaniana chiamata a concorrere all’azione missionaria della Chiesa bisognosa di crescere nell’interpretare la Parola rivelata e nella comprensione della verità anche attraverso un’attività accademica, culturale e scientifica per formare quanti sono chiamati a cooperare all’annuncio del Vangelo, all’approfondimento della vita di fede e al governo nei territori di prima evangelizzazione”: queste le motivazioni espresse da Francesco nella lettera di nomina, in cui si cita anche “l’urgenza di rivedere l’assetto dell’Università e conformare alla Cost. Ap. Veritatis Gaudium gli Statuti e le altre disposizioni regolamentari che reggono la vita delle Facoltà e degli Istituti, nonché di provvedere all’adeguamento dell’organizzazione amministrativa alla normativa vigente per gli Enti della Santa Sede”. A Buonomo il Papa conferisce inoltre “l’autorità e i poteri di Rettore Magnifico, affinché provveda a quanto necessario per garantire che l’Università Urbaniana assicuri un qualificato apporto alla ricerca teologica e nelle altre discipline, una formazione sempre più feconda delle nuove generazioni e un insegnamento autorevole in grado di dare risposte alla Chiesa e al mondo contemporaneo”. “Il delegato eserciterà il suo mandato in accordo con il Gran Cancelliere e i Superiori della Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’Evangelizzazione, riferendo direttamente a me per le questioni di maggiore rilevanza”, si legge ancora nella lettera papale: “Egli favorirà inoltre il necessario inserimento dell’Università Urbaniana nell’avviato processo, da me voluto e coordinato dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, volto a riorganizzare le Istituzioni Accademiche Pontificie Romane che sono direttamente amministrate dalla Sede Apostolica”.