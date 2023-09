Movimenti: RnS, il 16 settembre a Pompei e Loreto il 16° Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia

Avrà luogo il 16 settembre il 16° Pellegrinaggio nazionale delle Famiglie per la Famiglia a Pompei e Loreto, iniziativa promossa dal RnS (Rinnovamento nello Spirito Santo) in collaborazione con le Prelature pontificie dei due luoghi mariani, l’Ufficio nazionale per la Pastorale della Famiglia della Cei e il Forum nazionale delle Associazioni Familiari. Il programma prevede alle ore 15.00, sia a Pompei (presso l’area di Scafati) che a Loreto (presso il Centro Christus Vivit – Giovanni Paolo II), un momento di animazione, preghiera comunitaria, canti e testimonianze. Quindi, l’inizio del cammino e la recita del Rosario. Porteranno i saluti: in Campania, mons. Tommaso Caputo, Arcivescovo Prelato e Delegato Pontificio di Pompei, mons. Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta e Delegato regionale della Pastorale familiare per la Conferenza Episcopale Campana, e mons. Francesco Marino, Vescovo di Nola; nelle Marche, mons. Fabio Dal Cin, Arcivescovo Prelato e Delegato Pontificio per la Santa Casa di Loreto. Dopo gli Atti di affidamento a Maria, in entrambi i Santuari verrà celebrata la Messa presieduta, rispettivamente, da mons. Caputo a Pompei e da mons. Dal Cin a Loreto. L’evento si concluderà con la benedizione con flambeaux. “Questo pellegrinaggio – dichiara alla vigilia dell’evento Giuseppe Contaldo, Presidente nazionale del RnS – assume una particolare importanza, specialmente in questo nostro tempo che ci chiama a grandi sfide. Nel peregrinare, infatti, le nostre famiglie, che non si lasciano scoraggiare e vincere dal male ma che sono animate da un amore che si fa solidarietà, condivisione, sostegno reciproco e in cui, ogni giorno, si intessano relazioni d’amore concrete, rappresentano il ‘volto’ di un’Italia che nel potere dello Spirito Santo continua a credere e a sperare. Si raduneranno dunque insieme tre generazioni, nonni, genitori e figli, che scandiranno la preghiera del ‘Rosario della Famiglia’ – una selezione di 5 dei 20 misteri canonici -, mostrando la bellezza di vivere in famiglia la preghiera quotidiana, l’ascolto della Parola di Dio e la comunione eucaristica”. Come tradizione, il gesto si concluderà con due speciali Atti di affidamento: delle Famiglie e dei Bambini e Ragazzi alla vigilia dell’Anno scolastico 2023-24.