Diocesi: Teramo-Atri, sabato al santuario di San Gabriele convegno “Evangelizzare è servire la storia”

“Evangelizzare è servire la storia: ‘Il Signore agiva insieme con loro (Mc 16,20)’”. Questo il tema dell’annuale convegno diocesano che chiama a raccolta tutti i fedeli e tutte le realtà che compongono la Chiesa locale di Teramo-Atri. I lavori saranno ospitati dalle 9.15 di sabato 16 settembre presso la sala Stauròs del santuario di San Gabriele.

“Accogliendo l’invito di Papa Francesco, il convegno – spiega il vescovo diocesano, mons. Lorenzo Leuzzi – intende promuovere una rinnovata riflessione sulla missione evangelizzatrice della Chiesa sollecitando tutte le comunità ecclesiali ad essere protagonisti nella storia. Gli ambiti pastorali di studio e di elaborazione progettuale, inseriti nel cammino sinodale, sono una via privilegiata per vivere la gioia di servire la storia camminando con il Risorto”.

Dopo la preghiera e l’introduzione ai lavori di mons. Leuzzi, gli oltre trecento delegati iscritti si divideranno in dieci tavoli di lavoro su cinque tematiche: la credibilità della fede, il post-cresima, la pastorale della salute, l’ambito educativo e la pastorale sociale. Al termine del lavoro dei gruppi si farà sintesi e si tracceranno le prospettive d’impegno. Il convegno terminerà con la recita dell’Angelus.