Politica: Il Regno, dal 5 ottobre la Scuola di Camaldoli con il card. Parolin

“L’Europa come orizzonte di pace”: è il tema che il Segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin, affronterà alla Scuola di Camaldoli, la quattro giorni (5-8 ottobre) di riflessione sui grandi temi della politica nazionale e internazionale promossa dalla rivista Il Regno assieme alla Comunità monastica di Camaldoli. Per l’occasione verrà anche presentata un’inedita indagine sul comportamento religioso degli italiani. Oltre al card. Parolin che concluderà i lavori domenica 8 ottobre, saranno presenti, tra gli altri, gli storici Daniele Menozzi, Lucia Ceci, Francesco Traniello e Guido Formigoni, i politologi Ernesto Galli della Loggia e Angelo Panebianco, l’ex vicedirettore generale della Banca d’Italia, Pierluigi Ciocca, il filosofo Adriano Fabris, il giurista Antonio Padoa Schioppa, i sociologi Arturo Parisi e Paolo Segatti, la professoressa di Scienza politica e relazioni internazionali Ruth Hanau Santini e il teologo ed esegeta Piero Stefani. Durante i lavori, come spiega il direttore de Il Regno, Gianfranco Brunelli si cercherà di rispondere a queste domande: “Entrati da trent’anni in un nuovo orizzonte sociale e politico, dobbiamo chiederci: che ne è e come può essere la presenza dei cattolici nel nostro paese dopo la fine del cattolicesimo politico? Che ne è e come potrebbe essere la presenza della Chiesa in un paese secolarizzato, multietnico, plurireligioso? In un paese al centro della dimensione geopolitica euro-mediterranea? Per dare delle risposte dobbiamo esaminare quelle che furono le fasi storiche precedenti e provare a leggere la situazione culturale e sociale attuale”.