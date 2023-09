Cammino sinodale: Casale Monferrato, stasera in cattedrale assemblea diocesana

È in programma per la serata di oggi, giovedì 14 settembre, nella cattedrale di Casale Monferrato l’assemblea diocesana per dare avvio alla fase sapienziale del Cammino sinodale in diocesi. I lavori, guidati dal vescovo Gianni Sacchi, prenderanno il via alle 20.30: “È un incontro aperto a tutti i fedeli”, spiegano dalla diocesi, sottolineando che si tratta di “un appuntamento di rilievo nel cammino della Chiesa locale, perché dall’assemblea emergeranno i temi sui quali la diocesi sarà chiamata a lavorare nell’anno pastorale che sta per cominciare, alla luce del Sinodo”.

L’appuntamento di questa sera fa seguito all’incontro della scorsa settimana che ha avuto come relatore mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, vicepresidente della Cei per l’Italia settentrionale e presidente del Comitato nazionale del Cammino sinodale. “Mons. Castellucci – conclude la nota – ha focalizzato l’attenzione su tre dei cinque punti indicati nelle ‘Linee guida’: formazione; corresponsabilità; strutture. Su questi temi si concentrerà in particolare l’assemblea diocesana”.