Ue: Fei investe 50 milioni in aziende per il riciclo avanzato della plastica

Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) firma una partecipazione da 50 milioni di euro al Circular Plastics Fund di Infinity Recycling, un fondo che investe in aziende per il riciclo avanzato della plastica. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Il fondo sostiene “le aziende con tecnologie scalabili che necessitano di finanziamenti per lo scale-up industriale e commerciale delle loro attività”. Nel dettaglio, il Circular Plastics Fund sostiene “le tecnologie di riciclaggio avanzate”, i processi chimici per “il riciclaggio completo dei rifiuti plastici a fine ciclo vitale”, producendo “nuove plastiche con proprietà equivalenti a quelle vergini e reintroducendole nella catena di valore esistente”. Inoltre, Circular Plastics Fund ha “un obiettivo di 150 milioni di euro, un terzo dei quali è coperto dalla Fei” con il sostegno del programma InvestEu. “Per la maggior parte degli europei il riciclo è già parte integrante della vita quotidiana. La creazione di una vera economia circolare richiede anche soluzioni industriali che consentano di riciclare la plastica in modo completo, efficiente e per diverse volte. Il finanziamento odierno attraverso InvestEu aiuterà le aziende europee innovative a far progredire l’industria della plastica circolare, dando impulso alla transizione verde dell’Ue”, ha dichiarato il commissario Ue per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus Sinkevičius.