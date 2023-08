Diocesi: Matera, stasera ordinazione diaconale nella parrocchia dell’Addolorata

(Foto Sir)

Giovedì 31 agosto, nella chiesa parrocchiale di Maria Ss. Addolorata di Matera, il giovane Davide Fusiello di 26 anni riceverà l’ordinazione diaconale, prima tappa verso il sacerdozio. Sarà mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, a presiedere alle 19 la celebrazione durante la quale il novello diacono, dopo la professione di fede e il giuramento di fedeltà alla Chiesa nelle mani del vescovo, riceverà la stola, indossata in diagonale, che è il segno distintivo di questo ministero di servizio.

Il cammino di preparazione di Davide Fusiello è durato sei anni con gli studi nel Seminario maggiore interdiocesano di Basilicata e con due esperienze pastorali nelle parrocchie di Santa Maria della Croce a Ferrandina e di San Michele Arcangelo a Pomarico. Nel suo percorso formativo rientrano un servizio all’interno della casa circondariale di Potenza e di una casa famiglia con minori in affido, poi nel 2019 presso la Comunità Emmanuel di Lecce e nel 2020 presso la Caritas di Fermo. In festa le comunità parrocchiali di San Giacomo e dell’Addolorata di Matera dove il giovane è cresciuto e dove, nei primi anni del liceo, è maturata la sua vocazione. La diretta della celebrazione dell’ordinazione diaconale dalla chiesa di Maria Ss. Addolorata di Matera sarà diffusa attraverso i canali social di Logos – le ragioni della verità, il web magazine della diocesi di Matera-Irsina.