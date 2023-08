Papa in Mongolia: ieri pomeriggio a Santa Maria Maggiore per affidare alla Vergine il suo viaggio apostolico

Oggi inizierà il viaggio in Mongolia e Francesco ha voluto affidarlo alla Vergine, recandosi, ieri, alla vigilia della partenza, nella basilica di Santa Maria Maggiore. A darne notizia è un comunicato della Sala Stampa vaticana che informa che ieri pomeriggio, “Papa Francesco ha lasciato Casa Santa Marta e ha raggiunto la basilica di Santa Maria Maggiore, dove, come di consueto, si è fermato in preghiera davanti all’icona della Vergine Salus populi romani, affidandole il suo prossimo viaggio apostolico in Mongolia. Al termine ha fatto rientro in Vaticano”.

È la 111ª volta che Francesco raggiunge Santa Maria Maggiore in occasione di un viaggio apostolico. Nel Paese asiatico Francesco, resterà circa quattro giorni, considerando la differenza di fuso orario con l’Italia di 6 ore in avanti. Il rientro in Vaticano è previsto nel pomeriggio del 4 settembre.