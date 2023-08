Diocesi: Viterbo, il cuore di santa Rosa a bordo di un elicottero dell’Esercito per benedire la città

In occasione delle celebrazioni previste per la festa di santa Rosa, il prossimo 1° settembre il cuore della santa patrona di Viterbo, nelle mani del vescovo Orazio Francesco Piazza, sorvolerà la città a bordo di un NH-90 dell’aviazione dell’Esercito per benedire dall’alto tutti i cittadini.

L’iniziativa è nata lo scorso anno da una collaborazione tra Curia vescovile e il Comando Aviazione dell’Esercito, a testimonianza del forte legame che unisce i “baschi azzurri” alla città di Viterbo. Il passaggio dall’alto del cuore di Santa Rosa sembra dunque entrato a far parte della tradizionale manifestazione religiosa e rappresenta un momento di inclusione e preghiera che riesce a raggiungere tutti i fedeli impossibilitati a partecipare alla processione in onore della Santa; coloro che si trovano ricoverati in ospedale o nelle case di cura per problemi di salute e quelli che stanno scontando una pena nella casa circondariale di Viterbo. La benedizione vuole essere l’esortazione a non perdere mai la fede ma trarre da essa la l’impulso necessario per superare le debolezze terrene e vivere nella grazia di Cristo. “La giornata del 1° settembre sarà quindi una grande emozione; a partire dalle 10 invitiamo tutti i cittadini a rivolgere lo sguardo verso l’alto perché per lasciarsi avvolgere dalla benedizione amorevole di santa Rosa”, si legge in una nota.

L’elicottero NH-90 dell’Aves sorvolerà Viterbo, Bagnaia, Grotte Santo Stefano, Soriano, San Martino al Cimino e Vitorchiano, dove nel 1250 Santa Rosa si stabilì.