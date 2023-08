Incidente ferroviario a Brandizzo: Schillaci (min. Salute), “profondo dolore e cordoglio ai familiari”. “Sicurezza lavoratori sia priorità”

“La notizia del terribile incidente ferroviario, nel torinese, in cui hanno perso la vita cinque operai mentre erano al lavoro lungo i binari lascia sgomenti e ci addolora profondamente. In attesa che le autorità competenti chiariscano la dinamica dell’accaduto e accertino le responsabilità, rivolgo il mio cordoglio e la mia vicinanza alle famiglie e ai colleghi degli operai coinvolti”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “La tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori deve essere un impegno prioritario per tutti, un obiettivo comune da salvaguardare e sostenere costantemente”, conclude il ministro.