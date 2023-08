Diocesi: Savona, gli indiani del Kerala si preparano alla festa della Natività di Maria

Oggi, giovedì 31 agosto, la comunità cattolica siromalabarese indiana del Kerala darà inizio alla novena in preparazione alla festa liturgica della Natività della Beata Vergine Maria, che costituisce la sua principale ricorrenza patronale. Ne dà notizia la diocesi di Savona-Noli in un comunicato ricordando che ogni giorno alle ore 15.30 nella chiesa San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro, sarà officiata la messa. Domenica 3 settembre alle 15 circa si terrà l'”alzabandiera” e a seguire ancora la celebrazione eucaristica. Sabato 9 settembre dopo la funzione religiosa del consueto orario si terrà la processione con le sacre effigi in via Giuseppe Giusti, via Aleardo Aleardi, piazza della Consolazione, via Carlo Collodi e ancora via Giusti. In serata ci sarà una cena condivisa. La comunità consta di circa duecento fedeli, si ritrova abitualmente a Casa Zaccheo, nel quartiere Fontanassa, per la messa domenicale ed è seguita dal suo assistente spirituale, don Aji Varghese Chungan. La liturgia è celebrata in lingua siriaca e il pontificale è stato tradotto direttamente dal latino al siriaco.