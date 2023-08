Incidente ferroviario a Brandizzo: Tedesco (esperto sicurezza), “ci sono tanti piccoli passi che vengono messi in atto per evitare una tragedia simile”

Secondo un esperto di sicurezza sul lavoro nelle linee ferroviarie che ha lavorato spesso in collaborazione con Rfi, l’ingegner Donato Tedesco, è difficile comprendere oggi quali siano state le ragioni dell’incidente. Di certo, sono tante le procedure che vengono eseguite per la sicurezza: “Il lavoro in ferrovia inizia con comunicazioni scritte e registrate fra i vari responsabili Rfi, quindi fra chi è in stazione e, quindi, comanda le manovre e chi è in linea con la squadra di lavoro. Le comunicazioni registrate sono di interruzione della circolazione ferroviaria sul binario. Una volta ottenuta l’interruzione, c’è un ulteriore comunicazione scritta fra il titolare dell’interruzione di Rfi sul posto e il capo cantiere della ditta che sta operando”. Poi, aggiunge, “ci sono una serie di altre comunicazioni per l’eventuale disalimentazione della linea elettrica e quindi il posizionamento del corto circuito sui binari che evidenziano il limite oltre il quale il treno non può passare”. L’esperto conclude: “Ci sono tanti piccoli passi che vengono messi in atto per evitare una tragedia simile”.