Scuola: oggi il seminario del Programma nazionale di educazione civica dal titolo “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura”

“Progettiamo il nuovo anno scolastico 2023-2024. Anche quest’anno vogliamo insegnare le cose belle”. È in programma oggi il seminario on line di presentazione del Programma nazionale di educazione civica e di cura delle giovani generazioni dal titolo “Trasformiamo il futuro. Per la pace con la cura”. L’evento è promosso dalla rete nazionale delle Scuole per la pace, il Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, il Centro diritti umani “Antonio Papisca” e la cattedra Unesco “Diritti umani, democrazia e pace” dell’università di Padova e la Tavola della pace. Il programma del seminario prevede una serie di interventi affidati a diversi esperti del settore, coadiuvati da video e supporti didattici, con particolare attenzione alle sfide tecnologiche del tempo e sarà disponibile in streaming dalle 15.45 alle 17. Info: www.perlapace.it e www.lamiascuolaperlapace.it.