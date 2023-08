Diocesi: Bolzano, i seminaristi in formazione a Bressanone hanno incontrato Papa Francesco

Nei giorni scorsi il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, ha guidato a Roma la visita dei seminaristi di Africa, India e Alto Adige che stanno formandosi a Bressanone. Attraverso le bellezze della capitale il vescovo ha illustrato loro gli albori del cristianesimo a Roma dal punto di vista della fede, con la visita di siti religiosi significativi come la basilica di Santa Maria Maggiore, la basilica di San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme e la basilica di San Pietro, ma anche in luoghi storici come i Fori Imperiali, il Colosseo o l’Ara Coeli.

Il momento culminante della visita dei giovani seminaristi è stato l’incontro in Vaticano con Papa Francesco durante l’udienza generale. Il Papa si è dimostrato particolarmente ricco di humor e ha augurato a tutti ogni bene sostenendoli con le parole “avanti, coraggio”. “Il viaggio – spiega il rettore del seminario, Markus Moling – ha offerto alla comunità del seminario l’opportunità di visitare i luoghi storici e spirituali di Roma. Pregare insieme sulla tomba di Pietro e approfondire l’operato dei principi degli Apostoli, Pietro e Paolo, sotto la guida del vescovo Ivo sono stati tra gli aspetti centrali del programma”. “È significativo che quest’anno la comunità del seminario abbia visitato sia Gerusalemme che Roma, evidenziando il profondo legame tra queste due città. Il viaggio è stata un’esperienza preziosa”, conclude Moling, presente a Roma assieme all’assistente spirituale del seminario, Luca Cemin, al segretario del vescovo, Michael Horrer, e alla coordinatrice del progetto Elisabeth von Lutz.