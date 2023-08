Diocesi: Albenga-Imperia, ritrovato don Italo Arrigoni, è ricoverato in un ospedale a Nizza dopo un incidente

La diocesi di Albenga-Imperia è “felice” di poter informare che “quest’oggi, 31 agosto, sono state ristabilite le comunicazioni con il sacerdote don Italo Arrigoni, parroco di Arnasco-Onzo-Curenna e Vendone”.

Grazie all’aiuto dei Carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga e ai colleghi della Sicurezza francese, “si è riusciti a capire che don Italo si trova ricoverato in ospedale a Nizza, a seguito di un incidente accadutogli – spiega in una nota la diocesi -. Rimasto incosciente e senza documenti, non ha potuto comunicare fino ad oggi con la Curia, il fratello e i parrocchiani”.

La diocesi conclude: “Un grazie speciale ai Carabinieri di Villanova d’Albenga e al loro Comandate Giovanni Licciardello, che hanno permesso una conclusione lieta dell’accaduto”.