Tempo del Creato: diocesi Acireale, le azioni concrete dei giovani di Giarre

Per il Tempo del Creato la comunità parrocchiale “Gesù Lavoratore” di Giarre, guidata dal parroco don Antonio Pennisi, ha organizzato alcune iniziative con l’obiettivo di sensibilizzare i fedeli sull’importanza della tutela della Terra incoraggiando così azioni concrete per la conservazione dell’ambiente, soprattutto dopo l’emergenza incendi che la Sicilia e la zona Jonico-Etnea hanno dovuto affrontare.

Venerdì 1 settembre, alle 18, nella Chiesa Gesù Lavoratore si terrà l’adorazione eucaristica con meditazione sul messaggio del Santo Padre. Sabato 2 settembre, a partire dalle 9.30, i giovani della parrocchia puliranno le aiuole che circondano la chiesa, metafora della cura del creato. Domenica 17 settembre durante la celebrazione eucaristica del 18.30, nel campetto parrocchiale intitolato a don Grillo, si terrà la benedizione degli animali. Domenica 24 settembre a conclusione della celebrazione eucaristica delle 20, un aperitivo ricreativo, con ospite Salvo Quattrocchi del WWF Sicilia nord orientale. “Affrontiamo le sfide ambientali che affliggono il nostro pianeta – dice don Pennisi -. Cerchiamo di percorrere nuovi cammini di ecologia integrale cercando di promuovere iniziative di preghiera, conversione e impegno per la cura del Creato. Testimoniamo il grande amore e rispetto per la casa comune, a partire dagli ambienti nei quali viviamo. Scopriamo la presenza di Dio nelle creature, apprezzando in esse la straordinaria bellezza”.