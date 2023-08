Diocesi: Gaeta, “la nostra Chiesa pronta a collaborare per eventuale candidatura” della città a “Capitale della Cultura”

(Foto: diocesi di Gaeta)

“In queste ore è stato diffuso un servizio giornalistico relativo alle candidature di Latina e Gaeta come Città della Cultura, affrontando anche il tema del coinvolgimento delle rispettive diocesi riguardo a tali candidature. Con sorpresa, si sottolinea che ad oggi l’arcidiocesi di Gaeta non ha ancora ricevuto proposte di partnership, né è stata coinvolta in iniziative sul territorio, tra l’altro già in atto. In verità, la diocesi di Gaeta è impegnata da sempre nel campo della cultura locale, mettendo al servizio i beni culturali ecclesiastici, le competenze e le risorse della diocesi e delle parrocchie. La Chiesa di Gaeta è già pronta a collaborare per un’eventuale candidatura di Gaeta” a Capitale “della Cultura”. Lo si legge in una nota a firma del direttore dell’Ucs della diocesi di Gaeta, don Maurizio Di Rienzo.

“In ogni caso, i vescovi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e Gaeta mantengono ottimi rapporti di amicizia, stima e collaborazione, così come le due Chiese locali che lavorano da sempre al servizio della popolazione di questo territorio meraviglioso che è la provincia di Latina”.