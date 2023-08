Europa: Spini (Fondazione Fratelli Rosselli), “necessario un Trattato costituzionale per l’Unione europea”

L'intervento di Valdo Spini (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

(Torre Pellice) Il percorso biografico e politico dell’antifascista e federalista Altiero Spinelli è stato tratteggiato al convegno di Torre Pellice (che prosegue nel pomeriggio) da Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli, durante il convegno “Il sogno europeista è nato qui. Una sfida da completare”. Spini ha ricordato la necessità di un Trattato costituzionale per l’Unione europea, auspicando che la prossima legislatura del Parlamento europeo (2024-2029) raggiunga questo obiettivo. Spini ha invocato in tal senso “un contributo dell’Italia in questa direzione”.