Incidente ferroviario a Brandizzo: Presidente Mattarella, “morire sul lavoro oltraggio a principi di convivenza. Tutelare lavoro e sua sicurezza”

(Foto SIR)

(Torre Pellice) “Ringrazio il sindaco di Torre Pellice per aver invitato tutti i presenti a un minuto di raccoglimento per il dolore per la morte dei cinque lavoratori di questa notte”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato le vittime dell’incidente ferroviario intervenendo a una manifestazione europeista nel comune piemontese, non lontano da Torino. “Grazie sindaco per questa iniziativa che richiama quanto sia importante la tutela del lavoro e della sua sicurezza”. Mattarella ha quindi osservato che “morire sul lavoro è un oltraggio ai principi della convivenza”. Il Presidente ha inaugurato in mattinata una targa per ricordare la figura di Altiero Spinelli, nel luogo dove tenne il primo comizio europeista il 31 agosto 1943. Mattarella ha poi partecipato al convegno dal titolo “Il sogno europeista è nato qui. Una sfida da completare”, al Teatro del Forte, aperto proprio da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della tragedia di Brandizzo.