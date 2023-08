Unione europea: 411 milioni per la nuova linea ferroviaria Murcia-Almeria

In arrivo dall’Ue 411 milioni di euro, attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale, per sostenere la costruzione delle tratte Nonduermas-Vera e Los Arejos-El Puche della linea ferroviaria ad alta velocità in Spagna Murcia-Almeria. La nuova linea ferroviaria sarà lunga 149 km. Questi fondi arrivano dopo l’approvazione del progetto da parte della Commissione europea. Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. La linea ferroviaria migliorerà “il collegamento del corridoio mediterraneo della Rete transeuropea di trasporto, rendendo i servizi di trasporto passeggeri a lunga distanza più rapidi, frequenti e affidabili e ottimizzando le operazioni ferroviarie”. L’intera linea sarà elettrica e “dotata di un sistema di gestione del traffico ferroviario di livello europeo 2 e di una tecnologia di sicurezza superiore”. Inoltre, la linea ferroviaria accoglierà “treni di viaggiatori con una lunghezza massima di 400 metri e treni di merci con una lunghezza massima di 750 metri”. I treni di viaggiatori possono circolare a più di 250 km/h e i treni di merci fino a 100 km/h. “Questa infrastruttura di trasporto fondamentale avrà un impatto positivo su tutta la regione e oltre. Renderà i viaggi più facili e sicuri e aumenterà le opportunità per i passeggeri e le imprese. Rendendo la ferrovia più attraente per le persone e le merci, contribuirà a ridurre le emissioni del trasporto su strada e aiuterà l’Ue a raggiungere l’obiettivo di un futuro più verde e sostenibile per tutti”, ha dichiarato la commissaria Ue per la Coesione, Elisa Ferreira.