Diocesi: Bergamo, stasera s’inaugura la mostra “Destinazione Museo”

Stasera, alle ore 18.30, presso il portico di Palazzo della Ragione a Bergamo verrà inaugurata la mostra “Destinazione Museo – Tesori d’arte dalla collezione diocesana” in memoria di Silvio Albini (1956-2018).

“Destinazione Museo” è una mostra che il Museo Adriano Bernareggi propone per il 2023, anno di Bergamo Brescia capitale italiana della cultura.

Un’iniziativa unica, che offre a tutti i visitatori l’opportunità di scoprire i capolavori della collezione della diocesi di Bergamo durante il periodo di realizzazione dei nuovi spazi espositivi del Museo Bernareggi presso l’Aula Picta, l’antichissima domus del vescovo in piazza Duomo.

Il progetto della mostra si sviluppa su tre siti espositivi che, visitati in sequenza, offrono un affascinante viaggio attraverso duemila anni di storia, dall’arrivo del Vangelo a Bergamo fino ai giorni nostri.