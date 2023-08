Salute: Commissione europea, autorizzato il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale

La Commissione europea ha autorizzato Abrysvo, il primo vaccino per proteggere gli anziani e i neonati, fino a sei mesi, dalle malattie delle basse vie respiratorie causate dal virus respiratorio sinciziale (Rsv). Lo comunica in una nota l’Esecutivo europeo. “Questo tipo di vaccini è particolarmente importante se si considera l’aumento delle infezioni da Rsv registrato nell’Ue lo scorso inverno”, spiega Bruxelles. L’autorizzazione arriva dopo una “rigorosa valutazione” attraverso il meccanismo di valutazione accelerata dell’Ema. L’Rsv è un virus respiratorio comune che causa sintomi lievi, simili al raffreddore. “La maggior parte delle persone guarisce entro una o due settimane, ma l’Rsv può essere grave nelle persone vulnerabili”, tra cui gli anziani e le persone affette da malattie polmonari o cardiache e da diabete. “Questo è il primo vaccino contro l’Rsv autorizzato dall’Ue che protegge non solo gli anziani ma anche i bambini, già dalla nascita. In vista delle prossime stagioni autunnali e invernali, questo vaccino può aiutare a prevenire gravi conseguenze da Rsv per alcuni dei cittadini più vulnerabili. Questo è particolarmente importante per i nostri bambini, per i quali l’Rsv è una delle principali cause di ospedalizzazione nell’Ue. Questa è l’Unione europea della Salute “, ha detto Stella Kyriakides, commissaria per la Salute.