Diocesi: Teramo, domani incontro al santuario di S. Gabriele dell’Addolorata con studenti e laureati fuori sede

Il vescovo di Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi e l’Ufficio di pastorale universitaria diocesano invitano gli studenti fuori sede, i laureati e i professionisti del territorio a un mattino di preghiera, incontro e dibattito sull’esperienza universitaria vissuta fuori dai confini della regione. Appuntamento domani alle 9.45 presso la sala Giovanni Paolo II del santuario di San Gabriele dell’Addolorata.

Numerose saranno le testimonianze di uomini e donne abruzzesi che al termine della loro formazione in vari centri italiani ed esteri sono tornati nella propria regione arricchendola con il bagaglio culturale e umano acquisito nel loro percorso. La giornata inizierà con un momento di preghiera nella cripta di San Gabriele prima di dare il via al convegno previsto per le ore 10.15. I saluti iniziali saranno del rettore dell’Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola. Le conclusioni saranno affidate al vescovo Leuzzi. L’incontro terminerà con un pranzo conviviale.

“Il nostro vescovo e la Pastorale universitaria – dichiara il direttore dell’ufficio e cappellano dell’Università di Teramo, don Marcello Iuliani – vogliono con questa iniziativa accompagnare, sostenere e dare un segno di vicinanza ai tanti ragazzi abruzzesi che frequentano le diverse università italiane. Con la speranza che in futuro possano arricchire con le loro competenze e con la loro umanità anche il territorio di provenienza. A loro, ma anche a chi si è già laureato, vogliamo dire che c’è una comunità ecclesiale d’origine che li segue e li incoraggia”.