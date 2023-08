Papa Francesco: ha ricevuto in udienza la presidente della Repubblica d’Ungheria

(Foto Vatican Media/SIR)

Oggi Papa Francesco ha ricevuto in udienza Katalin Novák, presidente della Repubblica d’Ungheria, la quale, successivamente, ha incontrato il card. Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, accompagnato da mons. Mirosław Wachowski, sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati.

Nel corso del “cordiale incontro” in Segreteria di Stato, dopo aver ricordato il viaggio apostolico a Budapest, svoltosi dal 28 al 30 aprile 2023, si è parlato di alcuni temi di interesse comune, come la famiglia e i valori cristiani – informa la Sala Stampa vaticana -. “Nel prosieguo della conversazione ci si è soffermati sulla guerra in Ucraina, con speciale riferimento alla situazione umanitaria, nonché agli sforzi per porre termine al conflitto. Infine, si è fatto cenno al tema della libertà religiosa e alla situazione dei cristiani perseguitati nel mondo”.