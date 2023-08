Sudan: Unicef, oltre due milioni di bambini in fuga a causa del conflitto. O’Brien, “senza pace il loro futuro è a rischio”

Almeno due milioni di bambini sono stati costretti ad abbandonare le loro case dallo scoppio del conflitto in Sudan – quattro mesi fa – una media di oltre 700 nuovi sfollati ogni ora. Lo rende noto l’Unicef. Mentre la violenza continua a devastare il Paese, si stima che oltre 1,7 milioni di bambini si stiano spostando all’interno dei confini sudanesi e più di 470mila hanno attraversato i Paesi confinanti. Attualmente, quasi 14 milioni di bambini hanno urgente bisogno di sostegno umanitario, molti dei quali affrontano ogni giorno minacce multiple ed esperienze terrificanti. Oltre ai punti caldi del conflitto, come il Darfur e Khartoum, i pesanti combattimenti si sono ora estesi ad altre aree popolate, tra cui il Kordofan meridionale e occidentale, limitando la fornitura e l’accesso ai servizi salvavita per coloro che ne hanno urgente bisogno.

L’ultima Integrated Food Security Phase Classification (Ipc) riporta che l’insicurezza alimentare è in aumento, stimando che 20,3 milioni di persone in Sudan saranno in condizioni di insicurezza alimentare tra luglio e settembre 2023, di cui almeno la metà bambini. Ciò significa che più di 10 milioni di bambini saranno probabilmente costretti a ridurre la quantità o la qualità del cibo che consumano per sopravvivere. In molti casi, le famiglie saranno costrette a fare entrambe le cose.

“Con oltre due milioni di bambini sradicati a causa del conflitto in pochi mesi e innumerevoli altri intrappolati nella sua spietata morsa, l’urgenza della nostra risposta collettiva non può essere sopravvalutata”, dichiara Mandeep O’Brien, rappresentante Unicef in Sudan. “Stiamo ascoltando storie inimmaginabili di bambini e famiglie, alcuni dei quali hanno perso tutto e hanno dovuto vedere i loro cari morire davanti ai loro occhi. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: Abbiamo bisogno di pace ora perché i bambini possano sopravvivere”.