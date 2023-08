Diocesi: L’Aquila, domani la presentazione del libro “La forza del Perdono” dedicato alla visita di Papa Francesco dello scorso anno

(Foto arcidiocesi L'Aquila)

Sarà presentato domani, sabato 26 agosto, alle ore 11, a Palazzo Fibbioni a L’Aquila, il volume “La forza del Perdono”. Edito dall’Arcidiocesi, il libro, in ricordo della Visita del Papa del 28 agosto dello scorso anno, sarà presentato dal Sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, e dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo della città. Significative le parole del Pontefice rivolte ai fedeli che assiepavano Piazza Duomo: “Sono contento di trovarmi tra voi. In questo momento di incontro con voi, in particolare con i parenti delle vittime del terremoto, voglio esprimere la mia vicinanza alle loro famiglie e all’intera vostra comunità, che con grande dignità ha affrontato le conseguenze di quel tragico evento”. La presentazione del volume rientra negli eventi in programma per la 729ma Perdonanza Celestiniana (28 e 29 agosto).