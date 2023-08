Covid-19: Vaia (ministero Salute), “bassi livelli di incidenza infezione, lieve aumento di nuovi casi. Sempre alta la vigilanza”

“Il monitoraggio periodico effettuato dalla Cabina di regia mette in evidenzia il persistere di bassi livelli di incidenza dell’infezione, sia pure con un lieve aumento dei nuovi casi; aumento atteso sulla base degli andamenti previsti di fine estate e della diffusione di una nuova variante che, come per le varianti precedenti, si associa ad una maggiore circolazione virale”, spiega il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Francesco Vaia, commentando i dai del bollettino settimanale del periodo 17-23 agosto. “Restano molto bassi – prosegue – anche i numeri dei ricoverati per Covid. Queste osservazioni sono in linea con quelle riportate dagli altri Paesi della Ue e riferite nell’ultimo rapporto dell’Ecdc”. Il Ministero, conclude Vaia, “mantiene comunque alta la vigilanza che sarà sempre più focalizzata sulle infezioni con manifestazioni cliniche rilevanti e sul monitoraggio delle varianti virali”.