Azione cattolica: Castel Gandolfo, incontro presidenze. Mons. Baturi (Cei), “grazie per la vostra azione di amore verso la Chiesa e il Paese”

(Foto G.C. Melzi)

“Vi ringrazio per la vostra azione di amore verso la Chiesa e il nostro Paese. L’amore non è solo espressione di un pensiero, di una volontà. Amare è testimonianza, capacità profetica di essere dentro la quotidianità della vita dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, abbracciando e condividendo le loro ansie e le loro preoccupazioni: per il lavoro, per la salute, per il futuro dei figli. Voi ben sapete che un vero abbraccio di amore è un abbraccio che sa comprendere il mondo”: così mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e Segretario generale della Cei, nell’omelia per la Celebrazione eucaristica all’incontro nazionale delle presidenze diocesane di Azione cattolica, in corso a Castel Gandolfo.

“Questa stagione sinodale è per l’Azione cattolica una straordinaria opportunità, perché già il vostro agire, il vostro essere Azione cattolica è un agire e un essere sinodale. Questo significa – ha affermato Baturi – che avete l’opportunità di insegnarci, di testimoniare alla Chiesa tutta come testimoniare l’amore di Cristo stando nel presente delle nostre comunità, delle nostre parrocchie”. Il segretario generale Cei, accolto dall’assistente generale di Ac, mons. Claudio Giuliodori, ha affermato ancora: “come ci dice Papa Francesco nell’esortazione Christus vivit, citando Romano Guardini: ‘Nell’esperienza di un grande amore tutto ciò che accade diventa un avvenimento nel suo ambito’. La vita diventa più bella e più lieta se un grande amore sa abbracciarti e farsi comunione. Un’esperienza di cui voi di Azione cattolica vi fate portatori ogni giorno e per la quale la Chiesa vi è grata”.

Alla Mariapoli sono presenti da ieri 700 responsabili associativi, che lavorano attorno al tema generale “La Chiesa che sogniamo”. La messa è stata concelebrata da quattro vescovi e una quarantina di sacerdoti, assistenti di Ac. Domani sono attesi il card. Zuppi, presidente Cei, e una trentina di vescovi che prenderanno parte ai lavori di gruppo.

La messa è stata il culmine della prima parte della giornata, iniziata con una lectio biblica della teologa e pastora della Chiesa evangelica battista Lidia Maggi. La giornata di oggi è dedicata scandita da due temi principali: la mattina “Radicati in Cristo”, il pomeriggio verte su “Radicati nel territorio”, con una tavola rotonda dal titolo “Un cantiere per la Chiesa, un cantiere per il Paese”. Tre le voci: Paolo Bovio, Antonella Sciarrone Alibrandi, padre Bernardo Gianni. Modera Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000. In serata è prevista la presentazione del nuovo libro del presidente nazionale Giuseppe Notarstefano intitolato “Verso noi. Prendersi cura della vita di tutti” (Ed. Ave). Interverrà Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli.