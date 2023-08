Terremoto Centro Italia: Norcia, il commissario Castelli in visita a san Pellegrino di Norcia

In occasione del 7° anniversario del terremoto che nel 2016 ha devastato San Pellegrino di Norcia, la frazione del territorio nursino più colpita dagli eventi sismici del 24 agosto, il commissario straordinario alla Ricostruzione, Guido Castelli, ha fatto visita per la prima volta alla popolazione locale, dopo essersi recato anche nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. All’incontro tenutosi nel centro sociale della frazione hanno partecipato il direttore dell’Ufficio speciale Ricostruzione Stefano Nodessi Proietti e il vicesindaco reggente del Comune di Norcia Giuliano Boccanera. “Quella di oggi è una giornata triste perché ricorre un evento molto doloroso per le comunità del Centro Italia”, ha dichiarato il vicesindaco Boccanera. “Sicuramente è stato fatto moltissimo tra ricostruzione privata e pubblica in questi 7 anni, ma è importante che l’opera di ricostruzione non deceleri e che, anzi, venga sollecitata per riuscire a terminare i cantieri nel più breve tempo possibile”, ha concluso Boccanera.