Gmg Lisbona: Col, per i pellegrini anche pasti vegetariani, vegani e senza glutine

Come, dove e cosa mangiano i pellegrini della Gmg? Per fare fronte ai bisogni alimentari dei giovani durante la Gmg il Comitato organizzatore locale (Col) ha messo a punto un sistema di “ristorazione” che prevede il coinvolgimento di ristoranti, caffè, mense, supermercati o food truck. I pellegrini iscritti dispongono di un codice Qr Code attivo (con credenziali) che consentirà loro la fruizione dei pasti nei punti di ristoro convenzionati ed elencati nell’app ufficiale della Giornata (Lisboa 2023). L’app oltre alla posizione dei locali ne fornisce anche gli orari di attività e il genere di menù offerto. Attraverso l’app si può inoltre verificare la tipologia di centri che servono cibo vegetariano, vegano o senza glutine, quelli accessibili a persone con mobilità ridotta nonché verificare lo stato di affluenza di ciascuno dei locali. Il codice Qr contenuto nelle credenziali dà accesso a due pasti giornalieri, i quali non sono cumulabili in caso di inutilizzo. Il codice Qr verrà convalidato, di volta in volta, dagli esercizi di ristorazione così da renderlo nuovamente disponibile per il pasto successivo. La colazione invece viene fornita presso i centri di accoglienza, spazi comuni o famiglie ospitanti. Per la veglia e la messa finale, il 5 e il 6 agosto, il Comitato organizzatore distribuirà ai pellegrini iscritti un kit di 4 pasti (kit alimentare) che comprende pranzo e cena del sabato, colazione e pranzo della domenica. Il Qr Code presente sul pass darà accesso al kit alimentare. Anche in questo caso è previsto un kit con opzioni vegetariane, vegane e senza glutine. Il kit alimentare sarà distribuito a partire dalle “galeras” (camion), parcheggiati sulle vie di accesso al Campo da Graça (Parco Tejo), sede della veglia e della messa finale.