Diocesi: Trapani, sui social la quindicina con riflessioni o intenzioni di preghiera del vescovo per la festa della patrona

Dal primo agosto, attraverso i social media istituzionali della diocesi di Trapani, è possibile seguire la “quindicina” con il vescovo: brevi riflessioni o intenzioni di preghiera proposte da mons. Pietro Maria Fragnelli per unirsi e aprirsi alla preghiera in questo tempo in cui ci si prepara alla solennità della Madonna di Trapani (16 agosto), patrona della diocesi e compatrona della città di Trapani, la cui immagine è stata diffusa nei secoli in diversi centri e porti italiani ma anche nelle città europee e nel Mediterraneo. A La Goulette in Tunisia e a Casablanca in Marocco si celebra ancora oggi la festa della Madonna di Trapani.

Chi desidera ricevere e seguire la quindicina può collegarsi alla pagina Facebook “Diocesi di Trapani” o nel gruppo collegato o seguire le stories di Instagram in questi giorni colorate dalle immagini e dal diario di viaggio dei giovani trapanesi che partecipano alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona con Papa Francesco.