Gmg Lisbona: diocesi di Lucca, i 210 giovani accompagnati dall’arcivescovo Giulietti. “Incarnate gli ideali evangelici nella vita quotidiana”

(Foto diocesi Lucca)

Ieri pomeriggio è arrivato in Portogallo il gruppo dei 210 giovani dell’arcidiocesi di Lucca che parteciperà, con migliaia di ragazze e ragazzi da tutto il mondo, alla Gmg che culminerà a Lisbona il 5-6 agosto, con incontri alla presenza di Papa Francesco.

Tutti sono partiti in pullman, dalla Valle del Serchio, dalla Piana di Lucca e dalla Versilia, domenica scorsa 30 luglio arrivando a Valencia in Spagna dove lunedì 31 hanno fatto una sosta. Hanno visitato la città, in particolare la cattedrale e il parco oceanografico. Poi tutti insieme hanno celebrato i vespri nella parrocchia di Santiago apostolo, dove hanno anche cenato e pernottato. Ieri, 1° agosto, sono saliti di nuovo sui pullman per arrivare a Torres Vedras, cittadina portoghese 60 Km a nord da Lisbona e dove rimarranno per tre giorni, condividendo con i giovani delle parrocchie locali, e altri provenienti da altre parti del mondo, momenti di spiritualità e di conoscenza.

Con i giovani è presente anche l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, che nella messa celebrata nella cattedrale di Lucca domenica 30 luglio, una manciata di ore prima della partenza, si è augurato che tutti i giovani partecipanti “vivano con gioia e la giusta passione questa esperienza affinché poi siano capaci di incarnare gli ideali evangelici nella vita di tutti i giorni”. Il gruppo dell’arcidiocesi di Lucca vede la presenza anche di varie religiose, di 11 preti e 4 seminaristi.