Gmg Lisbona: Comunità Taizé, luogo e orari delle preghiere

Anche la Comunità di Taizé è presente a Lisbona e da ieri, 1° agosto, nella chiesa di San Domenico – São Domingos, (Rua D. Antão de Almada) a Rossio, è attiva per incontri di preghiera comunitari e personali. Le preghiere, fanno sapere dalla Comunità, saranno guidate da don Alois e dureranno circa un’ora. Nei momenti in cui non si svolgono le preghiere, i fratelli di Taizé si riuniranno in chiesa per accogliere e ricevere tutti i pellegrini. La comunità ha reso noto gli orari delle preghiere comunitari: oggi 2 agosto dalle 14 e 16; giovedì 3 alle 14, 18 e 19.30; venerdì 4 alle 14. Domani, 3 agosto, alle 20.30, si celebrerà una veglia di preghiera per la pace nel mondo e l’unità dei cristiani, alla quale parteciperanno altre comunità come “Chemin Neuf”. Tutta la Comunità parteciperà a tutti gli eventi centrali della Gmg, dal benvenuto al Santo Padre, alla Via Crucis, alla Veglia del sabato e alla Messa di invio, di domenica 6 agosto. La Comunità di Taizé, situata nell’omonima città della regione Bourgogne-Franche-Comté, è stata fondata da fra’ Roger Schutz, un pastore protestante svizzero, nel 1940, con l’obiettivo di promuovere lo spirito ecumenico e l’unità tra le diverse confessioni cristiane. Attualmente conta circa 100 fratelli di diverse chiese cristiane, provenienti da più di 30 Paesi europei.