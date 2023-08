Papa in Portogallo: incontro autorità, “il mondo ha bisogno di Europa” per “diplomazia di pace”

“Lisbona è la capitale più a ovest dell’Europa continentale”: “richiama dunque la necessità di aprire vie di incontro più vaste, come il Portogallo già fa, soprattutto con Paesi di altri continenti accomunati dalla stessa lingua”. Ne è convinto il Papa, che nel suo primo discorso a Lisbona, rivolto alle autorità, alla società civile e al Corpo diplomatico ha auspicato che la Giornata Mondiale della Gioventù sia, per il vecchio continente, “possiamo dire l’anziano continente, un impulso di apertura universale”: “Perché di Europa, di vera Europa, il mondo ha bisogno: ha bisogno del suo ruolo di pontiere e di paciere nella sua parte orientale, nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente”. “Così l’Europa potrà apportare, all’interno dello scenario internazionale, la sua specifica originalità, delineatasi nel secolo scorso quando, dal crogiuolo dei conflitti mondiali, fece scoccare la scintilla della riconciliazione, inverando il sogno di costruire il domani con il nemico di ieri, di avviare percorsi di dialogo e di inclusione, sviluppando una diplomazia di pace che spenga i conflitti e allenti le tensioni, capace di cogliere i segnali di distensione più flebili e di leggere tra le righe più storte”, la tesi di Francesco: “Nell’oceano della storia, stiamo navigando in un frangente tempestoso e si avverte la mancanza di rotte coraggiose di pace”.