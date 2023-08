Gmg Lisbona: Basilica di San Pietro in preghiera per i giovani

(Foto Dicastero Laici, Famiglia e Vita)

Durante tutta la Giornata mondiale della gioventù, in corso a Lisbona, i pellegrini che arrivano in Vaticano presso la basilica di San Pietro saranno invitati a “unirsi in comunione di preghiera” per i giovani riuniti nella capitale portoghese con Papa Francesco. L’invito ad accompagnare i giovani con la preghiera dei pellegrini alla Tomba di Pietro, riguarderà, in collaborazione con il Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, le messe celebrate nella Basilica Vaticana e l’Adorazione eucaristica quotidiana nella Cappella del Santissimo Sacramento, nella navata destra della Basilica. Gli orari dell’Adorazione vanno dal termine della messa del mattino, celebrata alle ore 8.30 nella stessa Cappella, fino alle 16.30, momento della reposizione. Per la prima volta, in Basilica un avviso grafico ricorderà, all’ingresso della Cappella, lo speciale appuntamento della Gmg ai pellegrini che entrano per l’Adorazione, con le indicazioni per accedere alla pagina del sito della Basilica di San Pietro dedicata alla Gmg e scaricare i testi ufficiali della preghiera della Giornata in diverse lingue.