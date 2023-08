Gmg Lisbona: Ordinariato militare, la testimonianza di 4 seminaristi giunti a piedi da Santiago de Compostela

Pellegrini militari alla Gmg di Lisbona (Foto Omi)

La chiesa castrense è arrivata a Lisbona per la Gmg, rappresentata da un gruppo di allievi della Scuola Militare Teuliè di Milano, accompagnati dal cappellano don Gianni Mizzi e da alcuni seminaristi dell’ordinariato, guidati dal rettore don Saverio Finotti, che nel cammino di avvicinamento a Santiago e a Lisbona hanno avuto la possibilità di approfondire e verificare la propria vocazione come raccontano alcuni di loro, Andrea, Anthony, Luigi, Manuel che sono partiti a piedi da Santiago de Compostela:

“Tutta la nostra comunità del seminario partecipa alla Gmg. Ma si arriva da strade diverse: c’è chi parte direttamente da casa, chi da Lourdes a seguito di un’esperienza di preghiera e di servizio e chi dal cammino di Santiago. Ecco: noi quattro assieme al nostro rettore siamo partiti proprio da qui! Chilometri di strada a piedi, da Leon fino alla tomba dell’Apostolo anzi di più: fino alla fine del mondo: Finisterre. Luoghi stupendi e meravigliosi dove ci siamo arricchiti la vista e il cuore. Abbiamo conosciuto posti nuovi e gente meravigliosa, ognuno con la propria storia da scrivere e da condividere. In questa zona adiacente della Castiglia, vi sono luoghi di cultura e di grazia quali: Salamanca, Alba de Tormes, Fontiveros e Avila. In questi ultimi due abbiamo potuto approfondire la vita e la spiritualità di Santa Teresa d’Avila e San Giovanni della croce…che bellezza! Ora basta inebriarsi di spirito! Andiamo verso Lisbona, ma ecco che sulla strada Maria ci chiama a Fatima… è di passaggio, come dirgli di no? Un saluto, da darle e la sua carezza da ricevere e via di fretta verso la meta. Qui anche la nostra comunità si ritrova per vivere questo gioioso momento di festa”. In tutto, la diocesi castrense è presente a Lisbona con 76 militari delle diverse Forze Armate italiane guidati dai responsabili della Pastorale Giovanile don Pierluigi Plata e don Mauro Medaglini. Otto in totale i sacerdoti. Quartiere generale previsto presso la Base navale di Lisbona, dove i giovani militari italiani alloggeranno insieme ai colleghi di Portogallo, Austria, Francia, Spagna, e Polonia.