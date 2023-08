Gmg Lisbona: Argentina, ieri la messa con oltre mille giovani, che attendono l’arrivo del Papa, loro connazionale

(Foto Aica)

Oltre mille giovani argentini presenti alla Gmg di Lisbona attendono con gioia l’arrivo del Papa argentino. Nel frattempo, ieri hanno partecipato alla messa degli argentini nella parrocchia di São João do Brito, nella capitale portoghese. L’Eucaristia è stata presieduta dal vescovo ausiliare di San Isidro, mons. Raúl Pizarro, e concelebrata dal vescovo di San Justo, mons. Eduardo García, dal vescovo di Formosa, mons. José Conejero Gallego, e da diversi sacerdoti argentini che accompagnavano le delegazioni. Erano presenti anche l’ambasciatore argentino in Portogallo, Rodolfo Gil, il console Mariano Guida, il ministro dell’ambasciata Martín Soto e la segretaria dell’ufficio diplomatico, María Laje Anaya. I gruppi di giovani argentini si sono identificati con bandiere e molti indossavano magliette con la frase “Maria si è alzata e se n’è andata senza indugio”.

La delegazione argentina ha vissuto ieri un altro momento speciale con l’adorazione eucaristica internazionale; l’Argentina è stata, infatti, designata per coprire una delle ore sante. L’Argentina è rappresentata anche dal cantante Pablo Martinez, che è stato scelto per cantare venerdì prossimo, dalle 15.30 alle 16.30, nell’ambito di uno spettacolo che sarà allestito nel “Parque Cristonautas”, un’area situata nel centro di Lisbona.