Niger: Ue, attivato meccanismo di protezione civile per far rientrare i cittadini europei

La Francia ha chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell’Ue per far rimpatriare i cittadini europei dal Niger, in seguito alla situazione creata dal golpe militare che ha destituito il presidente Mohamed Bazoum. Il meccanismo finanzierà il 75% dei costi di trasporto. La stessa Francia ha messo a disposizione quattro aerei. Due voli sono già arrivati nella capitale francese nella serata di ieri, altri voli sono in preparazione. Sugli aerei di ieri Niamey-Parigi c’erano circa 500 persone. Tra di loro anche 40 tedeschi. Per questo la ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock ha ringraziato “gli amici francesi” e la ministra degli esteri francese Catherine Colonna “per questa cooperazione semplice e pragmatica in tempi di crisi, che mostra ciò che l’Europa può ottenere insieme”. “Con la stessa unità e determinazione”, ha scritto in un tweet la ministra tedesca, “noi come Unione europea sosteniamo anche gli sforzi internazionali per ripristinare l’ordine costituzionale in Niger”. Anche la Spagna sta lavorando per far rientrare i propri concittadini.