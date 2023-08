Gmg Lisbona: da oggi gli incontri “Rise Up”, le catechesi in 30 lingue su ecologia integrale, amicizia sociale, fratellanza universale e misericordia

(Foto Siciliani - Gennari/SIR)

Da oggi (fino al 4 agosto) prendono il via gli incontri “Rise Up”, il “nuovo modello di catechesi” della Gmg che “invita i giovani a riflettere sui grandi temi affrontati durante il pontificato di Papa Francesco: l’ecologia integrale (Laudato si’), l’amicizia sociale e la fratellanza universale (Fratelli tutti), la misericordia (Misericordia et misera)”. Gli incontri Rise Up, riferisce il sito ufficiale della Gmg, si svolgeranno (ore 9.30) nelle chiese e in altri spazi vicini ai luoghi di accoglienza dei pellegrini – circa 270 luoghi in totale -, organizzati per lingua – più di 30 lingue -, per offrire dei momenti di riflessione, ascolto e condivisione. I temi mariani delle tre giornate si ricollegano al tema generale della Gmg Lisbona 2023 – “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39) – e propongono ai giovani una missione: “oggi è il tempo per sognare e impegnarsi per un mondo nuovo, come fece la giovane Maria. Ma come possiamo imitare Maria al giorno d’oggi? Gli ‘imitatori di Maria’ – che ascolta la Parola di Dio, si alza e si mette in cammino – non rimangono ‘sul divano’ né guardano le cose dal balcone o dalla finestra”.