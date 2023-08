Gmg Lisbona: Tv2000, le dirette di domani

Continuano le dirette di Tv2000 per la Gmg. Domani il primo Speciale è in onda alle 9.10, per l’incontro con gli universitari e Scholas Occurrentes. Ospiti: il cappellano cattolica Milano fra Roberto Quero; il coordinatore della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes Mario Del Verme; il direttore delle Scuole Salesiane Marco Franchin; gli insegnanti Dario Reda e Francesca Parisi; la professoressa Alessandra Vischi dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. E da Lisbona: la Coordinatrice internazionale Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes Maria Paz Jurado; e in rappresentanza dei giovani Universitari “La Sapienza” Maria Lucia Platania. Il secondo Speciale di domani andrà in onda invece alle 17,30, per la cerimonia di accoglienza del Papa nel “Parque Eduardo VII”. Ospiti: fra Roberto Pasolini, biblista e docente di Sacra Scrittura e la coppia che ha accolto la Croce della Gmg arrivata a Lisbona in occasione della Giornata della Gioventù, Giò e Vale e il loro figlio di 9 anni.